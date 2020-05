Pone el alcohol en riesgo a familias: AA

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Alcohólicos Anónimos de Ramos Arizpe, ve con preocupación y tristeza que la población no comprenda la gravedad de la pandemia y arriesguen la vida solamente por hacer filas para comprar unas cervezas.



Jesús, integrante del Grupo Ramos Arizpe, expresó que en los últimos días se observan largas filas afuera de las tiendas que venden bebidas alcohólicas y esto representa un riesgo no solo de salud, sino también pone en peligro la integridad familiar.



Entre más alcohol haya en un hogar, más riesgo hay de fractura en las relaciones de familia. Esto va de la mano.



“El alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal por naturaleza y como que ahorita se hizo una sicosis de que no hay cerveza, no hay bebida, y todo mundo hizo compras de pánico, y esto aumentó la necesidad por beber en la casa.



“Si existe una persona alcohólica en un hogar, la familia está devastada por los problemas del alcohol. Lo vemos ahorita, hay gente que está comprando cerveza muy cara, las latas valían 80 pesos y las están comprando en 200, y todo esto lleva a la sicosis a la familia, porque prefieren comprar alcohol que leche o alimentos.



“Esto detona discusiones, porque hay trabajadores que ganan 250 pesos, en promedio al día, y al sueldo se van en alcohol”, agregó Jesús.