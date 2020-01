Pone en alto al deporte; premia Zócalo a los más valiosos

Saltillo, Coah.- Lucía Fernanda Muro Padilla consumó el año más emblemático de su carrera tras dos medallas de oro en los Juegos ParaPanamericanos de Lima 2019, triunfos que la llevaron a conseguir 715 votos para catalogarse como la Jugadora Más Valiosa del MVP Zócalo 2019.



La saeta saltillense conquistó las pruebas de 100 y 400 metros planos para velocistas con parálisis cerebral, superando con creces lo realizado en Toronto 2015, sin duda una de las representantes mexicanas más laureadas en Lima.



“Fue un año lleno de triunfos, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero al final tuvimos una gran recompensa. Lo de Lima fue un evento donde no teníamos programado tener grandes resultados, o no tan pronto, y al final se dieron”, indicó.



Si bien la posibilidad de clasificar a Tokio 2020 es remota, ya que necesita estar entre las cinco mejores del mundo para garantizar su plaza, Muro Padilla no descarta la posibilidad de representar a México en la máxima justa deportiva del planeta, su mayor anhelo para este año que comienza.



“Viene más esfuerzo, más sacrificio, porque nos queremos regalar la plaza olímpica este año, quiero agradecer a todo el mundo que me respaldó en este año, los triunfos no son solo míos, sino de toda la gente que está detrás de mi carrera deportiva”, concretó.



Una atleta en toda la extensión de la palabra que puso su nombre con letras doradas en el anaquel del deporte saltillense, Lucía Muro Padilla, la saeta continental, quien demuestra que en la vida no hay límites y que por ende fue catalogada como la Jugadora Más Valiosa del MVP Zócalo 2019.



Jugador Más Valioso

1er Lucía Muro Atletismo 715

2do Josué Martínez Futbol 682

3er Edson Ramírez Tiro 305

4to César Cerda Futbol 246



Los históricos del MVP Zócalo

2014 Iván Veloz Gimnasia aeróbica

2015 Ernesto Boardman Tiro con arco

2016 Ariana Cepeda Frontón

2017 Carolina Sandoval Rugby

2018 Ana Paula Vázquez Tiro con arco

2019 Lucía Fernanda Muro Atletismo



Los nominados

MVP Zócalo Saltillo 2019



Jugador Más Valioso

Josué Martínez

Lucía Muro

Edson Ramírez

César Cerda