Pone en jaque pandemia a Cal y Arena

Ciudad de México-. La pandemia de Covid-19 ha puesto en jaque, como a otras editoriales, a Cal y Arena, panorama que se agrava para el sello debido a la reciente sanción que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Nexos, revista con la cual comparte razón social.



Por lo anterior, no podrá colocar más sus libros en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) y Educal, ni tampoco vender a las bibliotecas públicas de la Secretaría de Cultura.



“A nada que tenga el sello del Gobierno”, precisa en entrevista Rafael Pérez Gay, director de la editorial.



La SFP inhabilitó por dos años a Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S. A. de C. V., y le impuso una multa de 999 mil 440 pesos, al acusar que la revista presentó información falsa para obtener un contrato con el IMSS para una página de publicidad por 74 mil pesos.



Cal y Arena, dice su director, enfrenta por ello una situación precaria, ya de por sí difícil por la pandemia, que obligó al cierre de librerías durante cuatro meses.



“(Es) el efecto de la pandemia, pero principalmente la sanción de la SFP. Primero te multa, aunque nosotros vamos a apelar, pero el hecho es que te multa y luego impide que le vendas al Estado cultural mexicano”, expone.



Por tradición, refiere Pérez Gay, ambas cadenas de librerías, FCE y Educal, han sido buenos clientes de la editorial y le representan entre 20 y 25% de los ingresos de venta.



“Tengo ahora que hacer un cálculo de qué es lo que va a ocurrir en el futuro sin ese porcentaje de ventas que a todas luces proviene de una sanción desproporcionada”, refiere el también escritor.



Todavía hace un par de semanas la editorial cerró una operación de consignación y facturación con el FCE, que tiene en puerta una venta nocturna hoy.



Pérez Gay da por descontado que la sanción impactará en sus proyecciones.



Cal y Arena, fundada en 1988, publica entre 25 y 30 títulos al año, así como reediciones de 20 a 25 títulos.



El plan editorial ya se había visto modificado por el cierre de librerías.



“Ahora encima de eso, tengo que calcular qué sí puedo publicar en el futuro, de manera que tengo que ir moviéndome con muchísima precisión. Cada libro tiene que ser un tiro de precisión y esto va a afectar desde luego a nuestro calendario editorial y a nuestro fondo editorial. Eso es inevitable”, refiere Pérez Gay.



Pérez Gay reitera que la sanción impuesta por la SFP a Nexos no es solo un problema de corte económico, sino que conlleva estigmatización.



“Vamos a apelar y defender porque consideramos que nos asiste la razón jurídica, intelectual y ética”, asevera.



La editorial conmemora en octubre su 32 aniversario.



Su nombre proviene de la sección De Cal y de Arena del suplemento La Cultura en México que dirigió Carlos Monsiváis, donde participaban Luis Miguel Aguilar, Antonio Saborit, Roberto Diego Ortega, Alberto Román, Luis González de Alba, José Joaquín Blanco y José María y Rafael Pérez Gay.



“(En la sección) publicábamos de cal y de arena, pequeñas crónicas, traducciones, alguna reseña breve y, tiempo después, decidimos hacer una editorial, y nos encontramos con que Héctor Aguilar Camín y Andrés León estaban haciendo una al mismo tiempo, y nos pareció que tener dos editoriales, siendo parte del mismo grupo cultural y de la misma revista, era absurdo, y decidimos unir, darle el nombre de Cal y Arena y poner la razón social de Aguilar León y Cal Editores a la editorial”.



Cal y Arena irrumpió con Después del Milagro, de Aguilar Camín; Arráncame la Vida, de Ángeles Mastretta y Día Siete, de Elena Poniatowska.