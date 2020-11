Pone Mariah Carey encanto a Navidad

Escuchar Nota

CDMX-. Navidad está a la vuelta de la esquina, y si bien la crisis sanitaria global impondrá un festejo, quizás, distante y complicado, una estrella de la música mantendrá vivo el espíritu: Mariah Carey.



Sabiendo lo difícil que puede ser pasar estas fiestas en medio de la tormenta, desde hace varios años la diva se ha puesto como meta llevar toda la alegría y emoción de la festividad a cada rincón del mundo.







Incluso, en medio de la pandemia, esta vez no será la excepción, pues lo hará posible con Mariah Carey’s Magical Christmas Special, que estrenará a nivel mundial el viernes 4 de diciembre por Apple TV+.



“Había esta necesidad de hacer algo fabuloso para esta Navidad, incluso antes de que todo esto se pusiera tan serio, porque nunca imaginé todo lo que pasaría la primera vez que lo planeamos. Pero ha sido tan gratificante y genial verlo finalmente suceder.



“Espero que todos lo podamos ver juntos y nos sintamos festivos en estas fechas, porque no dejaremos que esto nos impida hacerlo; simplemente, debía participar y tratar de hacer divertida y especial esta celebración para todos”, expresó Carey, en entrevista.



Gracias a producciones como Merry Christmas (1994) y Merry Christmas II You (2010), y temas como All I Want for Christmas Is You, la neoyorquina es considerada la reina de la Navidad.



Además, el año pasado hizo una gira enfocada en la celebración, titulada All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity.



Esta ocasión, en el especial estará acompañada de figuras como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris, además de los hijos de la anfitriona, los gemelos Moroccan y Monroe, y hasta sus perros.



A la cantante, quien en marzo cumplió 50 años, le entusiasma particularmente lo que consiguió junto con el coreógrafo Bryan Tanaka.



“Trabajamos en esto juntos, en cuestión de mi propia presentación, porque, claramente, no soy una bailarina, y hay muchos momentos divertidos, cosas muy bellas que, considero, la gente va a apreciar, porque tiene mucho corazón.



“Amamos la música, a los invitados especiales. El sencillo Oh, Santa!, con Ariana Grande y Jennifer Hudson, cerrar con All I Want For Christmas Is You, tener a Charlie Brown... Estoy muy emocionada por esto. Hicimos tanto que, para mí, ha sido una de las cosas más felices que he hecho, en términos de haberlo concretado”, compartió.



Dirigido por Roman Coppola y Hamish Hamilton,... Magical Christmas Special mezclará narrativa, baile, música y animación, para conquistar a todo el público.



Además, estará salpicado de experiencias personales que la intérprete ha vivido en la temporada, algunas de ellas relatadas en su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, publicado a mediados de 2020.



“En mis memorias, hablo de muchísimas experiencias, muy diferentes, a lo largo de mi vida, que han impactado mucho en mí, particularmente, distintas navidades que no fueron siempre buenas. Por eso, hablar de este especial y este libro es difícil, porque no es sólo alegría.



“Hay momentos realmente tristes, pero también es esperanzador, y, por eso, también estamos celebrando la vida y los sueños que pudieron cumplirse. Por ello, creo que este especial es un gran acompañante para este momento que estoy viviendo”, destacó en la charla.