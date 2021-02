Pone Sevilla al Barsa contra la pared en Copa

Escuchar Nota

El Barcelona puso en jaque su pase a latras caer ante el Sevilla.en la primera parte y otro del croata Iván Rakitic en la segunda le dieron al Sevilla un triunfo 2-0 en la ida de la semifinal de la Copa del ReyAhora el Barsa tendrá que luchar en la vuelta del Camp Nou, el 3 de marzo, para remontar la eliminatoria.a los once minutos después de un gran pase de Antoine Griezmann, pero el meta sevillista, Yassine Bono, lo evitó al sacar una pierna milagrosa.Pocos minutos después llegó la réplica del Sevilla en un intento Koundé, sumado constantemente al ataque, tras un pase de Suso Fernández, pero el balón se le fue fuera por poco. Al minuto 25 el joven central se fue de varios contrarios y batió al portero Marc-André Ter Stegen en su salida con un remate por bajo y cruzado.En la segunda parte, el Barcelona salió mucho más intenso en busca del empate y gozó de opciones para conseguirlo, pero fue el ex azulgranaAunque el Barcelona intentó encontrar ese gol que le diera más vida para la vuelta no lo consiguió.Hace dos años, el Sevilla también venció al, para la vuelta los culés se impusieron 6-1. A la larga fueron subcampeones.