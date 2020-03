‘Ponemos lo material antes que Jesús’: Neri

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- “Hoy preferimos escuchar otras voces que nos dicen cómo vivir, que cosas comprar, que cosas tener, que generar, nos movemos en una cultura del disfrute momentáneo pero no asumimos las consecuencias de nuestras acciones”, expresó el padre Eduardo Neri la mañana de ayer durante la misa dominical en la parroquia Santiago Apóstol.



“A muchos nos cuesta creer en Jesus y creer en su evangelio pero es el evangelio el que nos da criterios para enfrentar la vida y principios para orientar esa vida con sentido y responsabilidad”.



Hoy por el contrario preferimos no escuchar a Jesus y no creer en Jesus, prescindir de Dios para enfrentarnos solos a nuestra vida a nuestros deseos, miedos, incluso hemos negado a la misma conciencia que es el templo donde esta la voz de Dios a través de la cual nos dice lo que es bueno y lo que e malo y nos invita a evitar el mal y procurar el bien y decidimos negar esa voz, toda referencia a Dios y por lo tanto no existen los valores universales, ni siquiera la ética personal ni la moral social.



Y que sucede entonces cada ser humano se convierte en un ser de sus propio valores y creencias y defensor de sus propias convicciones, y por tanto siempre va a entrar en pugna con los demás porque cada quien se rige a si mismo como norma de conducta.