Ponen a los Jefes como el favorito

Ciudad de México.- Estamos en la antesala del Super Bowl LIV que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Jefes de Kansas City, Titanes de Tenesí, 49ers de San Francisco y Empacadores de Green Bay contenderán mañana por ganarse un lugar en el juego por el Vince Lombardi.



Existen cuatro combinaciones que se podrían dar y la pregunta es: ¿quién es el favorito en cada una de ellas? Hoy hablaremos de los escenarios y cuáles son los equipos que tienen mayores probabilidades de ganar según la casa de apuestas, Westgate Las Vegas Superbook.



Titanes, ¿la gran sorpresa?



El equipo de Tenesí sorprendería al mundo y haría ganar muchos billetes a quienes apuesten por ellos para levantar el Vince Lombardi, pues no son favoritos en ninguno de sus dos escenarios, ante Green Bay y 49ers.



Pese a que dejó en el camino a dos grandes equipos de la presente temporada de la NFL, como son Patriotas en la Ronda de Comodines y a Cuervos en la Ronda Divisional, el equipo comandado por el head coach Mike Vrabel tiene las probabilidades en su contra.



VS Empacadores







Aaron Rodgers y compañía son ligeramente favoritos si el Super Bowl fuera contra Titanes. Green Bay es superior únicamente por un punto y se espera que el partido sea de 43 o más puntos, algo lógico, ya que Tenesí viene de anotarle 20 y 28 puntos a sus rivales pasados, mientras que los Empacadores consiguieron marcar 23 y 28.



VS 49ERS



Pero si Tenesí enfrenta a San Francisco en el Super Bowl LIV, sus posibilidades de ganar son aún más bajas. Los 49ers son favoritos por cuatro puntos en un partido que se espera de 44 puntos. Los momios hablan por sí solos, pues el equipo comandado por Jimmy Garoppolo tiene momio de -190 y su posible rival de +160.



Jefes, el favorito



Jefes es el máximo favorito para ganar el Super Bowl, no importa si se enfrenta a Rodgers y los Empacadores o a Garoppolo y sus 49ers. Son un equipo que ha mostrado solidez y que tiene una ofensiva de miedo, si no, recordemos a los Texanos, que en unos cuantos minutos presenciaron cómo se iluminó Patrick Mahomes y le dieron la vuelta al marcador.



VS Green Bay



Muchos aficionados de la NFL quieren que se repita el juego del Super Bowl I, en el que Empacadores y Jefes se vieron las caras en Los Ángeles Memorial Coliseum, resultando victoriosos los de Wisconsin.



Sin embargo, para el Super Bowl 54, Kansas City es favorito por cuatro puntos y se espera un duelo de más de 52 unidades. Los momios para Jefes son de -210, mientras que para los Empacadores están en +175.



VS San Francisco



Pero el rival que le daría mayor batalla a Kansas City sería 49ers, que tiene una de las mejores defensivas de la temporada 2019 de la NFL. Fue la defensiva que menos yardas por aire permitió por juego y la segunda que menos yardas totales permitía en promedio.