Ponen a prueba un arma alucinógena rusa

El novedoso aparato de interferencias óptico-visuales 5P-42 Filin —búho, en ruso— se puso a prueba a principios de marzo en el golfo de Finlandia, cerca de San Petersburgo.Las imágenes inéditas, publicadas por Zvezda , muestran al arma en funcionamiento por primera vez. El aparato fue diseñado para neutralizar los canales de observación óptico-visuales y óptico-electrónicos, así como para obstaculizar la puntería de armas ligeras y armas de combate próximo utilizadas contra buques y lanchas.Los dispositivos de visión nocturna, los telémetros láser y los sistemas de orientación enemigos se vuelven inútiles cuando activan el Filin. Los voluntarios que probaron el aparato destacaron que es imposible mirar hacia él, mucho menos lograr apuntar un arma en su dirección."Muchos [voluntarios] dijeron que ocurre el siguiente efecto: una mancha flota constantemente ante los ojos y causa casi un efecto alucinógeno. Todos ellos sintieron mareos, náuseas y pérdida de orientación espacial", detalló Vladímir Zhárov, representante de la empresa fabricante del aparato.La modulación de la frecuencia de las potentes lámparas del dispositivo es capaz de cegar temporalmente a cualquier adversario a una distancia de hasta dos kilómetros. Sin embargo, el arma no genera secuelas permanentes en los ojos. Y esta es la principal diferencia entre el aparato ruso y sus análogos extranjeros, los cuales dañan irreversiblemente la visión. Filin es efectivo, pero humano.La compañía trabaja actualmente en otros modelos del aparato, de diferentes potencias y tamaños, para fines variados. Estas estaciones de interferencia visual y óptica también pueden ser usadas en la esfera civil, ya que no solo las instalaciones militares necesitan una protección efectiva. Nuevos proyectos prevén crear un aparato similar que sea capaz de funcionar también durante las horas luminosas del día y no solo por la noche.Algunos buques de la flota rusa ya cuentan con estos dispositivos, los cuales, en teoría, pueden ser instalados en cualquier embarcación de la Armada del país.