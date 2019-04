Ponen a salvo a grupo de 8 migrantes del río Bravo

Oficiales de la Border Patrol del sector de Del Río pero de la estación de Bracketville llevaron a cabo el rescate de ocho indocumentados atrapados en el río Bravo, en tres incidentes separados suscitados la misma noche, entre ellos una mujer embarazadaEl número de rescates de los aspirantes a indocumentados se ha incrementado en las últimas semanas debido al trasvase de agua que se hace de la presa La Amistad, el cual causó que el nivel del río esté a su máxima capacidad.Estos rescates se llevaron a cabo el 25 del mes en curso por oficiales de la estación de la Border Patrol de Bracketville al estar patrullando, cuando detectaron a una mujer embarazada que se encontraba atrapada a la mitad del río sobre un islote pidiendo ayuda, ya que no pudo llegar a este país y no pudo regresar a México.Se utilizó al equipo de Borstar, cuyos integrantes están entrenados para realizar rescates, así como también para prestar primeros auxilios.Los agentes de esta división realizaron el rescate de manera exitosa, llevando a la mujer hasta tierra firme y después la trasladaron hasta el Centro Médico Regional de Val Verde para su evaluación y tratamiento debido a su avanzado estado de gestación.El segundo rescate que se llevó a cabo fue en el área de Eagle Pass, donde se detectó un grupo de aspirantes a indocumentados que se quedaron varados en un islote a la mitad del Bravo, después de haber sido arrastrados por las fuertes corrientes.Los oficiales de la Border Patrol solicitaron el apoyo de la Unidad Marina de esta misma corporación para llevar a cabo el rescate de las tres personas atrapadas, para lo cual utilizaron un bote motorizado para llegar hasta ellos y subirlos a bordo para llevarlos a tierra firme.Media hora más tarde los oficiales de Eagle Pass detectaron un segundo grupo de cuatro personas atrapadas en un islote a la mitad del río, quienes estaban pidiendo ayuda ya que estaban a punto de ser arrastrados por las fuertes corrientes.Botes motorizados de la Unidad Marina de la Border Patrol acudieron hasta donde estaban estas personas atrapadas para abordarlos y llevarlos hasta tierra firme donde fueron revisados por paramédicos para verificar que estaban bien de salud.Los ocho migrantes rescatados eran originarios de Honduras y entre ellos había menores de edad de entre dos y 15 años, quienes fueron llevados hasta la estación de la Border Patrol en donde serían procesados según las normas de esta dependencia.» Realizado en tres hechos aislados la noche del día 25» No logran cruzar debido al alto nivel del cauce» Los obliga a pedir auxilio para evitar ser arrastrados