Ponen en adopción a 7 perros policías de Guanajuato

Después de dos años de servicio, la policía municipal de Silao, Guanajuato, despidió a siete perritos del Grupo Canino K9.La decisión se tomó por su comportamiento, poco interés por el servicio policial y porque no cumplieron con el perfil."Los cachorros o los perros son muy, muy domésticos, por tal razón y para no dañarlos preferimos darlos en adopción”, dijo Perla Rodríguez, entrenadora del Grupo K9.Los canes, de la raza pastor belga, fueron criados en la misma corporación y son producto de perros ya entrenados, sin embargo, no resultaron aptos para las actividades de seguridad, las cuales se componen de guardia y protección, vigilancia, detección de narcóticos, acompañamiento e intervenciones policiales."De hecho no asimilan el entrenamiento porque su misma naturaleza es más juguetona”, señaló el secretario de Seguridad.De esta manera los perritos ya preparan sus maletas.Además de los siete elementos destituidos; Ingrid y Rocky, los perros más longevos, serán jubilados por 10 años de servicio, para los cuales ya se prepara un homenaje y quedarán plasmados en un mural.Con información de Excélsior