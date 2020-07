Ponen en duda el regreso de la NFL

Escuchar Nota

“¡Necesitamos el futbol americano, necesitamos los deportes; necesitamos esperanza! La falta de voluntad de la NFL para seguir el consejo de sus propios expertos médicos nos prevendrá de lo anterior. Si la NFL no hace su parte para mantener a sus jugadores sanos, no habrá temporada en el 2020, es así de simple”, escribió Drew Brees en su cuenta de Twitter.

El coronavirus ha generado una serie de situaciones sin precedentes en los deportes profesionales., a pesar de que por mucho tiempo parecía que no habría temporada en las Mayores; pero donde las cosas aún no se resuelven es en la NFL.Ayer, varias de las estrellas de la Liga se unieron en redes sociales con elpara exigir que el organismo presidido por Roger Goodell les brinde las condiciones sanitarias y económicas que ellos consideran adecuadas para disputar esta particular campaña.En su cuenta de la ya citada red social, elaseguró que la seguridad es la clave para que sí haya partidos este año y recopiló los tuits de varias estrellas de la Liga.