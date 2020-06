Ponen en Italia a ‘Chucky’ Lozano fuera del Napoli

Escuchar Nota

Roma, Italia.- Hirving Lozano ya no sufrirá por la falta de juego en el Napoli, dado que ya no seguiría en el equipo.



De acuerdo al medio Corriere dello Sport, el "Chucky" no entra en planes para el club que dirige Gennaro Gattuso, por lo que le buscará un comprador para recuperar parte de lo que invirtió en él.



El equipo del sur de Italia pagó 45 millones de dólares por el mexicano apenas el verano pasado, el monto más alto en su historia desembolsado y que no ha visto resultados.



La baja de juego de Lozano llegó cuando Gattuso tomó el mando del equipo a media campaña, esto tras el despido de Carlo Ancelotti.



Incluso, hace una semana el estratega corrió al tricolor de una práctica supuestamente por no estar dando su mejor rendimiento.



En la Serie A lleva dos tantos mientras que en la Champions League cuenta con uno. A pesar del bajo aporte, el mexicano fue parte del título obtenido en la Coppa Italia la semana pasada.



Fernando Llorente, José Callejón, Arkadiusz Milik y Faouzi Ghoulam serían los otros jugadores que el Napoli pondrá transferibles para tratar de buscar algo de capital.