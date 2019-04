Ponen fin diputados al matrimonio infantil en México

Con 435 votos a favor y uno en contra, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen con proyecto de decreto que modifica y deroga diversos artículos del Código Civil Federal, para prohibir el matrimonio infantil y se turnó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.Como obsequio a los infantes en el Día del Niño, que se celebra el 30 de abril, los diputados cerraron filas para establecer que para contraer matrimonio es necesario tener 18 años cumplidos, sin ninguna dispensa, con lo que queda desterrada la unión legal de menores, práctica que viola los derechos humanos de ese sector.El único diputado que votó en contra de prohibir el matrimonio infantil fue el morenista Julio César Ángeles Mendoza, expresidente municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, y empresario del ramo automotriz.Al fundamentar el dictamen, la perredista Verónica Juárez Piña apuntó que en México más de seis millones 800 mujeres de entre 12 y 17 años contrajeron matrimonio o viven en concubinato, la mayoría con hombres mayores que ellas, según la organización internacional Save the Children.Refirió que en 2017, más de dos mil 725 niñas, niños y adolescentes contrajeron matrimonio.Del total de matrimonios de personas menores de 15 años que tuvieron lugar en el país, 100 por ciento fueron de niñas y adolescentes mujeres, no se registraron matrimonios de niños y adolescentes hombres de esa edad, destacó.Apuntó que cuatro de cada cinco niñas y adolescentes, equivalentes al 90 por ciento, entre 13 y 15 años se casaron con hombres mayores de 17, y 5.5 por ciento con hombres mayores de 30 años.De acuerdo a la perredista, en promedio, contraen matrimonio 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres y seis veces más mujeres de 15 a 17 años que hombres.Las legisladoras de los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano se congratularon de este dictamen de reformas que prohíbe el matrimonio infantil y elimina cualquier dispensa para que esto ocurra.La diputada Laura Martínez González, de Morena, señaló que el matrimonio infantil es una forma de violencia contra los menores de edad, en particular contras las niñas y las adolescentes.En tanto, la priista Ximena Puente de la Mora dijo que su bancada defiende a la niñez mexicana y se congratula de votar a favor de este proyecto, con lo que se cumple además en todo momento los compromisos internacionales de los que México es parte, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.El dictamen dispone, entre otros puntos, que el Juez del Registro Civil, al recibir una solicitud de matrimonio, esté plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes, a fin de asegurarse de su identidad, su mayoría de edad y su aptitud para contraer matrimonio.