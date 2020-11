Ponen jóvenes en lo alto a Coahuila a través de las matemáticas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Alexandra Valdepeñas Ramírez y Andrés Emiliano de la Garza Rosales son dos jóvenes que en la edición 34 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas en México obtuvieron medallas de plata para Coahuila, en una competencia que los puso a prueba por la dificultad de los problemas a resolver y en la que poco a poco han ido escalando posiciones.



“Se siente bien, porque ves que tu trabajo dio frutos, porque al final nunca es seguro que va a salir bien, pero afortunadamente esta vez sí… Espero que el siguiente año siga compitiendo y ganar otra medalla de plata o una de oro para seguir retándome y llegar a nuevos límites”, señaló Andrés, estudiante del Liceo Freinet, quien lleva dos años participando en esta competencia.







Alexandra, con experiencia



Mientras que para Alexandra, alumna del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, lleva participando varios años en esta competencia y, en esta ocasión, por el puntaje, podría formar parte de la selección para representar a México en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO).



“Desde hace cuatro años en el colegio donde estaba me metieron a las olimpiadas y ya, ahí empecé y creo que este ya es mi séptimo nacional. Luego ya con los puntajes sí me sorprendió que estuvieran tan altos los puntos, pero sí me salió bien”, expresó la estudiante de 16 años.







Estudiantes de preparatoria



Ambos alumnos cursan grados de preparatoria y desde hace años participan en concursos nacionales e internacionales de matemáticas, donde han obtenido lugares destacados.



En el caso de Alexandra, este año logró obtener una medalla de plata y otra de oro en competencias de matemáticas realizadas en México, mientras que Andrés obtuvo una medalla de plata en la olimpiada del Nornoreste en octubre y una mención honorífica en la Olimpiada Internacional de Otoño, organizada por el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas (Carma) en noviembre.







Competencia virtual



Y aunque este año las competencias cambiaron su formato y se realizaron de manera virtual debido a la pandemia, lograron adaptarse gracias al apoyo de sus familias y maestros, que los animan a seguirse superando.



“Yo les digo que nunca se dejen vencer por el machismo que existe, la verdad es que las mujeres somos tan buenas en las matemáticas”, puntualizó Alexandra Valdepeñas.



Tanto Alexandra como Andrés esperan seguir poniendo el nombre de su estado en alto y que su ejemplo sea un aliciente para otros jóvenes.