Ponen nombre de mamá de diputada a calle en Hidalgo

En el municipio de Actopan, una calle cambió de nomenclatura por el nombre de la mamá de la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Ángeles Moreno.De acuerdo con la legisladora, el cambio de nomenclatura se dio en la Privada 5 de mayo, de la zona centro del municipio de Actopan, de donde es originaria, y la cual fue renombrada como Profesora María Teresa Moreno Martínez, madre de la legisladora.La experredista defendió que en el cambio de nombre no tuvo injerencia y que el hecho se trata de un homenaje a la trayectoria docente de su mamá.“Seguramente inician contra mí los ataques porque creen que seré candidata en Actopan. Les digo que aún no hay convocatoria en mi partido y aún no tomo esa decisión tan importante para mí”.La diputada local del distrito VIII Actopan añadió que la señora María teresa ha mantenido 61 años de labor docente.“Desde el año 2017 aproximadamente 200 alumnos y exalumnos solicitaron a la asamblea municipal el cambio de nombre de la cerrada 5 de mayo por María Teresa Moreno, como un homenaje en vida a su obra educativa”.Además, dijo que “esa cerrada es una calle privada que mi madre y su familia donaron al municipio hace años. Por usos y costumbres se fue haciendo servidumbre de paso al Jaguey y la familia Moreno no tuvo ninguna objeción, así que la abrieron formalmente”.Ángeles Moreno afirmó que en este caso “no hay ningún atropello ni prepotencia, ni mi madre y su honor está en dependencia de si yo me dedico o no a la política”.