Ponen policías a ‘bailar’ a jóvenes en Nuevo León

"Detectamos el video en redes hace días y se inició una investigación interna", explicó el Secretario de Seguridad, "se está tratando de localizar a estas personas o sus familias porque no hay denuncia o queja".



"No hay registrada una detención", aseguró Fasci, "se están analizando los GPS de las unidades que anduvieron (en) la zona en las fechas del video.

"Tenemos que comprobar o descartar que sea un hecho reciente o antiguo. Y desde luego corregir y castigar a los elementos, independientemente de la fecha del video".



Al menos dos policías de Fuerza Civil son investigados por la Secretaría de Seguridad Pública tras aparecer en un video que captó cuando aparentemente obligan a dos hombres a girar sobre su propio eje., indicó ayer que se busca sancionar a los elementos, debido a que no tienen registro de la detención de los civiles que aparecen en las imágenes.En la indagatoria que realiza el área de Asuntos Internos, añadió el Secretario, aún no se establece la forma en que sucedió el caso videograbado a distancia por un testigo.Fasci explicó que además se sancionará a la cadena de mando bajo la que están los policías que aparecen en el video.En las imágenes aparecen dos jóvenes junto a la patrulla de Fuerza Civil, cuyo número no es visible, mientras dos uniformados los observan.Los civiles dan al menos 12 giros en los 29 segundos que dura el video.