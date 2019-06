‘Ponerse la camiseta es la clave del éxito’

Héctor de Hoyos Muñoz, director del Complejo Ramos Arizpe de General Motors, expuso este martes que el tema del ausentismo laboral y de la falta de cumplimiento es muy marcado en las nuevas generaciones, por lo que se necesita una estrategia para encontrar una solución y evitar esta problemática que no es privativa solo de grandes empresas, sino de toda la industria.De Hoyos alertó que además de enfrentar la alta rotación de personal, se tiene que sortear el ausentismo o la falta de puntualidad, un problema que se ha incrementado de forma paulatina en los últimos 10 años, y señaló que se debe trabajar en la recuperación de los valores desde el seno familiar y educativo para que los jóvenes valoren su empleo y “se pongan la camiseta de la compañía”, que les ayudará a su crecimiento y desarrollo profesional.“Antes no teníamos este tipo de situaciones, y hoy está llegando a niveles de fotos, y si no hacemos algo, en poco tiempo se van a presentar problemas graves”, expresó el directivo.A punto de iniciar una nueva etapa como director del Complejo de GM en San Luis Potosí y después de 39 años de estar en Ramos Arizpe, de la cual se alejó en dos ocasiones, para apoyar la Planta de Ensamble de Silao, en Guanajuato, y otra para desempeñar el cargo de director de Manufactura de GM en Norteamérica, reiteró que la Región Sureste le demostró que “cuando uno se dedica a trabajar se puede hacer la diferencia” y que llegar a San Luis Potosí es una gran oportunidad.“Es un reto bastante importante, es un complejo que está creciendo, que trae un esquema muy diferente a los que habíamos tocado en otras operaciones, que tiene importantes proyectos en puerta y que cuenta con una tripulación muy joven. Hay que trabajar como lo hemos hecho aquí y realizando la inercia adecuada podemos competir en los más altos niveles”, expresó.De Hoyos concluyó dando su agradecimiento a todos sus colaboradores en Coahuila por su constancia y la calidad que le demostraron a lo largo de casi cuatro décadas, y señaló que aunque existen retos, siempre está la oportunidad de mejorar.