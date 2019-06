Poniatowska no ha buscado a AMLO para solucionar problema de Fundación

Elena Poniatowska descartó utilizar sus influencias para solucionar la falta de recursos económicos que enfrenta la Fundación que lleva su nombre."Para nada, ese no es mi estilacho", dijo la escritora, quien reiteró que las autoridades culturales tanto federales como locales no se han acercado a la Fundación Elena Poniatowska que acaba de cumplir un año de haberse inaugurado."Ni siquiera he tratado de ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, eso lo ve mi hijo Felipe", dijo la autora de Hasta no verte Jesús mío (1969).La escritora confía en que la falta de presupuesto se va a resolver: "Los recortes del arranque de la actual administración han sido muy duros".Insistió que no pedirá nada a título personal, pese a que la Fundación Elena Poniatowska ha operado muy bien."Hubo todo un ciclo del 68 que estuvo muy bien y se han presentado varios libros de algunos escritores. Aparte es un foro importante porque está en una Colonia popular la Escandón y la gente la ha recibido muy bien, está muy contenta y va a la fundación", expresó Poniatowska, al concluir su intervención en la explanada del Centro Histórico de la Alcaldía de Tlalpan, donde la Premio Cervantes, fue entrevistada por Roberto Perea, director ejecutivo de cultura de la demarcaciónCastigada la culturaComo mujer de izquierda, Elena Poniatowska siempre apoyó a López Obrador, por eso es importante su opinión respecto a los primeros seis meses de esta administración."Es muy bonito que siga mayoritariamente la esperanza, ha sido un arranque muy difícil, porque escogió castigar, romper, no dar dinero, y ha sido muy castigada la cultura. No sé si las partidas que tenían que dar a instancias culturales se han detenido y eso causa mucho escozor y coraje. Está castigando fundaciones, es muy difícil este inicio de sexenio".Sobre la relación de México con Estados Unidos, comentó: "La veo difícil porque Trump es imprevisible, un señor que va a casa de apuestas a Las Vegas no es confiable, nunca le he escuchado una frase cálida o inteligente".