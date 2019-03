Popocatépetl emite 83 exhalaciones en las últimas horas

El Semáforo de #AlertaVolcánica es una herramienta que transmite a las autoridades y a la población en general el estado del #Volcán. pic.twitter.com/CNqL9T2fc4 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 31 de marzo de 2019

Autoridades del Estado de México informaron que en las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 83 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos.En un comunicado, el gobierno del Estado de México dio a conocer que durante la noche no se observó incandescencia sobre el cráter; desde esta madrugada y hasta el momento de este reporte, se ha contado con visibilidad hacia el volcán, que presenta una tenue emisión de vapor de agua y gases.Detalló que en caso de emisión de ceniza, los vientos la dispersarán de manera preferencial al sur.En este sentido, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhortó a no acercarse al volcán ni al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.Añadió que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 3.Precisó que las recomendaciones para la población ante esta actividad son no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales http://www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX.El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas del día. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del coloso.La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México invitó a la población a mantenerse informada a través de los sitios oficiales. Además, en los números telefónicos para reportar emergencias 01800-713-4147 y 911.