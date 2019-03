Por abucheos, gobernador de Campeche envía escrito a AMLO

3/3 Ante estos constantes hechos, la @CONAGO_oficial presentará un escrito formal para advertir que este tipo de prácticas no ayudan al entendimiento entre los tres niveles de gobierno y sí entorpecen el trabajo institucional al que nos debemos. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) 5 de marzo de 2019

2/3 Ante los constantes abucheos orquestados por grupos simpatizantes de Morena, la gobernadora y los gobernadores evaluaremos las decisiones que adoptaremos en las giras presidenciales a nuestros estados. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) 5 de marzo de 2019

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, informó que envió un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador para replantear sus giras de trabajo por el país y evitar que los mandatarios estatales sean abucheados."He tenido llamadas con diferentes gobernadores para tratar este tema y tomar una decisión con el gobierno de la República para replantear eventos, giras donde se hacen anuncios importantes, donde hay cuerdos, donde los gobernadores estamos trabajando siempre en ánimo de consensos a favor de México"."Le he enviado un documento, respetuoso, claro para hacer de su conocimiento", indicó el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Señaló que los gobernadores están en la disposición de construir acuerdos para el país, por lo que los abucheos no deben suceder."No es sólo una posición incómoda, es algo que no debe suceder porque debemos convocar a la civilidad y a la construcción de acuerdos, es una situación que se supera construyendo acuerdos y consensos construyendo acuerdos", puntualizó.En tanto, el gobernador de Aguascalientes, Martín Alonso Sandoval, adelantó que sí asistirá al evento del Presidente que se realizará el sábado en la Velada de la Expoplaza.Dijo que López Obrador "debe hacer algo" respecto a los abucheos a gobernadores e informó que mañana se reunirá con el delegado del gobierno federal en la entidad para establecer la logística de la visita.