Por acelerado hasta mueve las ballenas

La mañana de ayer se registró un aparatoso accidente en el periférico Luis Echeverría, en el que un tráiler impactó a una camioneta y removió dos ballenas de concreto, lo que paralizó el tráfico por varios minutos.Fue alrededor de las 9:00 horas cuando el conductor de la pesada unidad, identificado como Elio Ortiz Vázquez, se incorporó al puente Vito Alessio Robles a exceso develocidad.Al ver que los vehículos que circulaban por delante suyo se estaban deteniendo para esperar el cambio del semáforo, el operador intentó frenar, sin embargo no logró hacerlo e impactó a una pick up conducida por Verónica Suárez Zúñiga.Asimismo, el camión chocó contra dos ballenas de concreto, las cuales quedaron atravesadas en los carriles contrarios, lo que generó largas filas de vehículos.Al no haber personas lesionadas, elementos de Tránsito se movilizaron hasta el sitio para dar vialidad en la zona mientras los vehículos involucrados eran retirados.