Por amor a sus hijas se liberó de violencia

Mayra tiene 34 años y es madre de tres pequeñas de 12, 10 y un año. Ella fue una de las 52 mujeres que de manera simultánea permaneció en uno de los siete refugios que hay en Coahuila y que apoya a mujeres víctimas de violencia extrema.Cuenta que desde el año 2014 comenzaron los primeros rasgos de violencia, que al principio solamente se trataba de palabras, hasta que a finales del 2018 desembocaron en golpes.“No había notado que era violencia hasta que fueron golpes, en el mes de septiembre fue la situación más grande, me quiso ahorcar, me quiso quitar a la niña y no me dejaba salir a trabajar”, recordó Mayra.Aunque en el mes de mayo del año pasado ya había interpuesto una primera demanda, fue hasta los hechos ocurridos en septiembre, los cuales la convencieron de buscar ayuda en el Centro de Emponderamiento, donde el 11 de octubre ingresó al refugio de la Fundación Luz y Esperanza.“El refugio está aislado, te sientes a gusto, duermes. Yo ya tenía días en que no dormía, llegué a dormir con un cuchillo en la cama, por el miedo de que llegará y me fuera a hacer algo, yo prefería tener un cuchillo en la cama, tener algo a la mano con qué defenderme”, explicó.Desde entonces ha recibido terapia sicológica para ella y sus hijas. Durante su estancia en el refugio, Mayra aprendió diversos oficios que en la actualidad le permiten ser independiente, pero sobre todo para poder salir adelante.“Me enseñaron a tener mi autoestima alto, sentirme a gusto, ser valiente, no tener miedo y enfrentar a las cosas nuevas. Aprendí a ser dependiente de mí misma, saber que voy a salir adelante con mis hijas, y sobre todo a tener fuerzas para enfrentar a la persona que me agredía”, enfatizó la joven madre.En el mes de enero terminó su periodo de estancia en el refugio, y aunque ahora ya se encuentra en otra casa junto a sus hijas, está segura de que podrá continuar con su vida.Mayra aún mantiene un proceso de audiencias familiares, para determinar la pensión para sus niñas, donde en todo momento es asesorada por el personal legal de la Fundación Luz y Esperanza, a quienes agradece el apoyo y acompañamiento que le han brindado para poder librar la violencia de la que fue víctima.Aracely Rosales, sicóloga de la fundación, explica que en el 100% de los casos de mujeres que viven violencia extrema necesitan años de tratamiento y terapia para poder recuperarse, por lo que es imperante continuar con acompañamiento sicológico y de expertos durante este proceso.“Por eso tienen que trabajar con sicología, donde nos encargamos que la persona primero recupere su autoestima, se dé cuenta que tiene herramientas y pueda desarrollar algunas otras para salir poco a poco de ese ciclo de violencia, no es fácil, es un proceso más o menos de alrededor de dos años”, comentó la experta en sicología.Añadió que en estos casos, donde hay episodios de amenazas de muerte e intentos de homicidio, es necesario que las mujeres busquen ayuda con sus familiares cercanos, con las autoridades correspondientes, o bien en los organismos que tienen a su cargo los refugios.“El fin primordial es resguardarla, salvaguardar la vida tanto de ella como de sus hijos e hijas. Ahí dentro del refugio hay un trabajo interdisciplinario donde hay abogadas, sicólogas, trabajadora social, enfermeras que las apoyan para salir de estas redes de violencia”, puntualizó Aracely Rosales.