Por ataques, he pensado en dejar la política: ‘El Mijis’

El diputado local en San Luis Potosí Pedro Carrizales, El Mijis, señaló que ha pensado en dejar la política tras los dos ataques que ha sufrido, debido a que incluso su familia comenzó a recriminarlo por su seguridad.El domingo, el legislador local publicó un video en Facebook en el que acusó que dispararon a la fachada de la casa de su padre, lo que ocasionó una discusión con su hermano por su seguridad."En un momento sí (he pensado en dejar la política), a veces sí me pasó por la mente. Se puso caliente el tema con mi hermano; ahorita estoy pensando qué hacer con mi vida (...) Seguiré con mi agenda, pues qué hago, ni modo que me raje", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Señaló que tras el primer ataque, le otorgaron seguridad, pero que a su familia no, por lo que pidió al gobierno estatal y federal otorgar las medidas cautelares.Además, dijo que está analizando trasladar a su papá a la Ciudad de México para evitar que sea víctima de otro ataque."Ojalá y la tercera no digan que fue la vencida, no quiero ser mártir, quiero vivir", puntualizó.