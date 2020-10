Por cada víctima del Rébsamen, Miss Moni pagará 400 mil pesos y pasará 14 meses en prisión

Escuchar Nota

Mónica García Villegas además de cumplir una condena de 31 años de prisión deberá pagar un monto de 400 mil pesos por cada una de las 26 personas fallecidas el pasado 19 de septiembre de 2017, tras el colapso por el sismo del Colegio Enrique Rébsamen en la Ciudad de México.Esto suma una cantidad total de 11 millones y medio de pesos por concepto de reparación de daños y gastos terapéuticos.“La maestra es inocente, no estamos de acuerdo con la sentencia, la respetamos como todas las determinaciones del Tribunal, pero buscaremos que no pase un día más allá dentro”.Afuera de los juzgados, el abogado precisó que respecto al monto por la reparación del daño que exigían los familiares de 2 millones por cada persona no se les aprobó, además de que manifestó su sorpresa por la reacción de enojo de las víctimas indirectas que de la misma acusada.“Es increíble que a la persona que le dijeron 31 años de prisión sea más fría por escuchar esa sentencia y saber que hay medios y recursos para poderla confrontar que de las personas que se vieron beneficiadas”.Los asesores jurídicos de los deudos de las víctimas del 19-S,consideraron que la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Unidad de Gestión #7 fue mínima ya que porcada persona que falleció bajo los escombros del colegio por cada uno de ellos permanecerá presa tan solo 14 meses, en 31 años a los que fue sentenciada.Los abogados manifestaron que la sentencia que se solicitó ante las autoridades judiciales es de por lo menos 130 años de prisión, equivalente a 5 años por cada niño y adulto fallecido en el terremoto.Ante esto también apelarán la sentencia confiando que el Tribunal de Alzada “sí se vele por los derechos de estas víctimas que además de sufrir el dolor de perder a sus hijos”.Con información de El Gráfico