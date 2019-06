Por cancelar el fracking, Coahuila perderá 7 mil mdd

El Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la cancelación del fracking, determinación que costará a Coahuila cancelar posibles inversiones por 7 mil millones de dólares y una generación de más de 150 mil empleos en los años inmediatos, aseguró el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.“La voz del Presidente parece ser decreto, que lo que diga con o sin razón es lo que debe prevalecer, sin atender razones, motivos ni justificaciones”.“El tema del fracking cancelado hoy (martes) es verdaderamente significativo para Coahuila. Coahuila posee el 32% de las reservas naturales de gas, de un 85% que representa el norte del país, conjuntamente con Tamaulipas y Nuevo León. De ese tamaño es la capacidad que tendría Coahuila para utilizar este recurso natural”.La producción de gas en México está disminuyendo dramáticamente y cada vez tenemos que recurrir más a las importaciones de Estados Unidos.“Al día de hoy importamos el 73% del total del consumo de gas. El 70% de la generación de electricidad en México se genera con gas; 30 millones de hogares en el país y más de 2 millones de empresas, dependen exclusivamente de la disponibilidad de gas y a falta de este combustible, es donde se resienten los apagones como los que estamos teniendo ya en la Península de Yucatán”.Aclaró que ahora se cuenta con modernas tecnologías para extraer el gas del subsuelo a través de la fractura hidráulica, procedimientos que son amigables con el medio ambiente y exitosos, sin embargo, la decisión de López Obrador afecta directamente el desarrollo de Coahuila.“El Presidente de la República le resta oportunidades a los coahuilenses y a millones de mexicanos de utilizar este gas. México es un país gasífero, las reservas de gas son superiores a las del propio petróleo y la tendencia mundial es hacia la utilización del gas, lamentablemente el Presidente no entiende que no entiende”.“Si no se aprovecha el gas en Coahuila ¿qué estaremos perdiendo? 7 mil millones de dólares de inversión, una cifra histórica; la generación de más de 150 mil empleos bien remunerados, empleos directos, más todos los indirectos. Sin duda la explotación del gas shale, del fracking, sería muy importante para detonar una actividad comercial y económica en la entidad”.Torres Cofiño indicó que la decisión de AMLO, de prohibir la fractura hidráulica también vulnera la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que apenas este martes se había pronunciado a favor de iniciar los trabajos de aprovechamiento del gas.Cuestionó que López Obrador, por decreto y por mano alzada, gobierna con base en caprichos y sin sustento, que de entrada, al cancelar el fracking, ya significa perder por lo menos mil 600 empleos en la entidad, pues hay proyectos en marcha.“Es una decisión totalmente absurda, lamentable, retrógrada, que está llevando a México en caída libre y sin paracaídas. Es una raya más al tigre, de que la economía va por muy mal camino”.Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.