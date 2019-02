Por celos apuñala y golpea a su pareja

Una mujer fue apuñalada por su pareja sentimental la tarde de ayer en la colonia Nazario Ortiz Garza, luego de diversos reclamos que terminaron además con fuertes golpes, por lo que la joven de 29 años, fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS por sus familiares.El ataque ocurrió alrededor de las 15:15 horas en el domicilio ubicado en la Calle 16, cuando Iván Hernández Vazquez, de 29 años llegó a su domicilio y comenzó a hacerle reclamos a su mujer.Según los testimonios dados por la familia de la afectada, el hombre comenzó a agredirla debido a una situación de celos, lo que hizo que los reclamos llegaran a los golpes y una herida con arma blanca, al grado de llevarla a un estado inconsciente.SIN FUNDAMENTOTrascendió que el hombre no había llegado a su domicilio durante el fin de semana y no le había dado para los gastos de la casa, y al arribar lo primero que hizo fue hacer reclamos sin fundamentos a su mujer lanzando el primer golpe.Después de golpearla en varias ocasiones, a Ivan no le bastó y su ira lo llevó a agarrar un cuchillo de los utensilios de la cocina para atacarla haciéndole una herida en una pierna.La fémina fue buscada por su familia y al ver que estaba inconsciente y presentaba varias heridas decidieron trasladarla en un vehículo propio a la clínica del IMSS, donde fue atendida al presentar traumatismo craneal y la herida por arma blanca.Empleados de la unidad médica dieron aviso a la autoridades municipales quienes acudieron a la clínica para entrevistarse con los familiares de los víctima y proceder con la búsqueda del individuo, ya que hasta el cierre de la edición se desconocía su paradero.