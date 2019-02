Por Coahuila, ¡Vamos a michas!

Con el programa ¡Vamos a Michas!, el Gobierno del Estado y los municipios invertirán este año 3 mil 97 millones de pesos en obra pública y de desarrollo social, como infraestructura, ordenamiento territorial, educación, cultura, desarrollo rural, turismo, medio ambiente, salud y pueblos mágicos.El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y los alcaldes firmaron el convenio de colaboración para trabajar de manera coordinada e invertir peso a peso en el desarrollo de las áreas urbanas y rurales.“Es un gran día para Coahuila. El logro de consensos a veces se convierte en algo muy difícil para una entidad, al ver lo que sucede en otras partes del país nos damos cuenta cómo este tipo de consensos no son viables, cada quien jala por su lado”.“Lo vemos en el ámbito municipal, en el Congreso, en el Poder Judicial, donde cada actor tiene un objetivo que no es precisamente la prioridad de la sociedad. A veces se presentan temas muy particulares, personales o de partido”.Añadió que la ambición de poder a veces conlleva a otro tipo de acciones que finalmente terminan en la destrucción de las instituciones.En cambio, en esta Administración estatal se fomenta la unidad y para concretarla se requiere demostrarlo con acciones, voluntad y conjunción de esfuerzos.“Hoy damos una muestra más de que Coahuila está unido en los intereses prioritarios de los ciudadanos, las elecciones son otra cosa y ya llegará el momento de las mismas, pero Coahuila no pone en suerte ni en juego la vida cotidiana ni el desarrollo de nuestra entidad”, expresó el Gobernador.“Coahuila pone por encima de cualquier interés el de los ciudadanos. Hoy mandamos otro gran mensaje a la sociedad y a México: en Coahuila se puede seguir invirtiendo, hay estabilidad, hay paz, equilibrio y estado de derecho.Con la firma del convenio de colaboración, el Gobierno del Estado aportará mil 660 millones de pesos y los municipios mil 437 millones, para sumar 3 mil 97 millones.“Esto es recurso estatal y municipal. Estamos esperando el destape de las bolsas concursables donde se puedan ver beneficiados algunos de los municipios de Coahuila y eso será sumado a esto”, manifestó Riquelme Solís.“¡Vamos a Michas! es un programa que nace del apoyo solidario a las alcaldesas y alcaldes, de sus principales problemas. Yo no estoy proponiendo una sola obra, la están proponiendo las alcaldesas y alcaldes; ellos son quienes definen cuál es la prioridad en su municipio”, dijo el Mandatario.“Este convenio es de buena fe y tampoco se va a entrometer ninguna de nuestras instituciones en su municipio con las decisiones. En este peso a peso el Municipio ejecuta su obra y el Estado hará el complemento”.Aclaró que si llegan más recursos del Ramo 23, se destinarán al convenio, pero ya sin aportación de los municipios. Si reciben más fondos de cultura y educación, por ejemplo, irán directo a los municipios con apoyo del Estado, en algunos casos.Por su parte, José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno, informó que con ¡Vamos a Michas! quedan establecidos los lineamientos para unir fuerzas municipios y Estado, a fin de lograr mejores opciones de inversión en obra pública, en acciones en pro de la seguridad, y en los proyectos que fomenten el desarrollo integral de nuestra sociedad bajo los principios de igualdad, inclusión y solidaridad.El alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, mencionó que ¡Vamos a Michas! permitirá superar las desigualdades sociales existentes en sus respectivos municipios y favorecer una mejoría en todos los sectores de la población.De la misma manera, reconoció el gran esfuerzo del gobernador Miguel Riquelme por tener una visión que va más allá de las necesidades elementales que un municipio requiere, al mencionar que “Vamos A Michas” apunta al corazón de nuestra sociedad: va directo a cada una de las familias en sus más diversas y apremiantes necesidades, y es ahí donde los alcaldes le entrarán con todo.