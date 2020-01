Por conflicto en Irán ¿México puede ser sede adelantada del Mundial 2022?

Ciudad de México.- Aunque Donald Trump asegura que todo está bien pese al ataque de Irán a dos de sus bases en Irak, la tensión entre ambos países creció durante las últimas horas, lo que podría repercutir en la organización del Mundial Qatar 2022.



Desde junio de 2017 Qatar vive un bloqueo de varios países del área asiática, tales como Arabia Saudita, Egipto, Senegal y Jordania por supuestamente promover el terrorismo de la mano de Irán, por lo que podría perder la sede, lo que provocaría que Estados Unidos, Canadá y México ocupen su lugar.



Desde esa fecha la FIFA preguntó a los tres países que serán sede de la Copa del Mundo de 2026 si podrían adelantar, en caso de requerirse, lo que le toca a Qatar, recibiendo como respuesta un "estaríamos listos" por parte de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, y presidente del Comité Organizador del Mundial.



La cadena Qatarí beIN SPORTS publicó este martes una entrevista con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien habló sobre sus esperanzas para la Copa Mundial 2022 en Qatar, pero al parecer se está tratando de generar un panorama de certidumbre ante el conflicto.



Cabe mencionar que los principales patrocinadores y las televisoras no quedaron del todo satisfechas con el horario y las fechas ( del 21 de noviembre al 18 de diciembre) en que se disputarían los juegos, ya que el rating no será tan alto como en el verano.



Con información de Médio Tiempo