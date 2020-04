Por contingencia posponen conmemoración y festejo a María Félix

Escuchar Nota

Las actividades conmemorativas del aniversario luctuoso y natalicio de la actriz mexicanaque se llevan a cabo año con año por parte de su club de fans, fueron canceladas por la cuarentena a causa del, así lo informó a NotimexSin embargo, el club de fans ya tiene una fecha tentativa para llevar a cabo el homenaje de este año a María.Martínez ha cobrado notoriedad porque es dueño de un salón que ha acondicionado como museo en honor a la actriz conocida también como, por la película del mismo nombre rodada en 1950.Dicho lugar está ubicado en lay consta de 600 metros cuadrados en los que se han acondicionado diversas salas que el propietario ha inaugurado poco a poco y en las que expone artículos personales de la sonorense, muchos de ellos que ha adquirido con su propio dinero.Todos estos artículos están expuestos en las ocho salas de este museo-salón y representan hoy día una importante inversión.“Tengo tres pinturas y su precio depende del tamaño, por ejemplo, hay de 300, 200 y 50 mil pesos, muy caro porque fue una mujer de colección, su vestuario era Christian Dior, hay un juego de tocado muy bonito que es de marfil con carey, la señora fue muy especial con todas sus cosas”, apuntó el fan.Martínez comentó también que el club de fans se está achicando debido a que los integrantes son de la tercera edad. “Éramos mil, pero ya somos de la tercera edad y han ido falleciendo, ya quedamos 700, hay algunos jóvenes, pero ya no, ya no queremos más gente, con estos somos suficientes”, explicó.“Qué tristeza me da que no haya estado un gobierno como el que tenemos ahora, porque hubiera defendido todo lo que saquearon de María, todo lo que se llevaron a otros países”, concluyó.