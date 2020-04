Por coronavirus, algunas aerolíneas mexicanas caerán en quiebra: CNET

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Consejo Nacional Empresarial Turístico de México (CNET) previó que ante las pérdidas que registrará la aviación en México derivadas de la crisis por el coronavirus, mayores a 6 mil millones de dólares, diversas aerolíneas caerán en quiebra.



En videoconferencia, el presidente del CNET, Braulio Arsuaga, comentó que las estimaciones de los efectos negativos han ido en aumento, por lo que “algunas (empresas) desaparecerán en México y en el mundo”.



Por su parte, el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, mencionó que si no existe un paquete de ayudas del gobierno federal para las aerolíneas estas caerán en quiebras y serán compradas por empresas extranjeras.



“¿Nos vamos resignar a que todas las aerolíneas de México se vuelvan extranjeras?, porque no va a haber de otra. En Estados Unidos si están apoyando a sus líneas aéreas, en el caso nuestro sino ayudamos van a quebrar y las van a venir a comprar los extranjeros a unos precios baratísimos”, afirmó el funcionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.



El presidente del CNET, Braulio Arsuaga, indicó que las afectaciones para la industria hotelera igualmente han aumentado, al registrar una caída de 80 por ciento en sus utilidades brutas.



Información por Milenio