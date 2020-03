Por coronavirus, AMLO pide ahora ‘abrazarse con la mente’

Escuchar Nota

Tomaremos decisiones con base en planteamientos científicos; nada de controversias políticas. Conferencia matutina. https://t.co/mlcW6fwRUg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 13, 2020

“Opinan todos se vuelven expertos y desinforman, mienten, entonces, todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos de los médicos de los científicos. Esa es la recomendación que estamos haciendo a toda la población que nos informemos que se tenga confianza”, apuntó.

“Esta lista de desinformación -para que vean ustedes el tipo de desinformación, cómo no es casual, insisto en distinguir la legítima inquietud que surge del miedo con buena intención, pero la desinformación que no es accidental”, señaló.



- Debido a las nuevas medidas precautorias para mitigar la transmisión del coronavirus, el presidente, por lo que hizo un llamado a la paz y a la concordia."En el rito de la iglesia católica seguramente ya no se da la paz abrazándose, "la paz esté con nosotros", así se dice, pues aunque no haya el abrazo o se dé la mano, en la mente que se diga.Perdonemos, no odiemos, amémonos, llevemos a la práctica el amor al prójimo. Para qué abrazarnos si puede haber algún problema o la mano, con la mente, eso es más importante, internalizar ese pensamiento de amor y de fraternidad", mencionó el mandatario.Acusa campaña de desinformación; SSA defiende estrategiaEl Presidente acusó que existe una campaña de desinformación orquestada por los conservadores sobre la propagación del Covid-19 en México.Las autoridades mexicanas detectaron ayer la distribución de oficios falsos supuestamente firmados por el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, en el que anunciaba la cancelación de La Feria de San Marcos; y otro del gobernador Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, ordenando el cierre de escuelas.Hay politiqueros que hasta hacen conferencia de prensa hablando del coronavirus, haciendo videos falsos con información falsa. Ayer que fui a Sonora un señor me dijo '¿usted está diciendo eso?'. Fue algo que dije hace una semana lo convirtieron en información de ayer, una falta de ética y profesionalismo. ¿Quiénes son? los conservadores, algunos medios, columnistas, están molestos, ya que se serenen, además ¿qué ganan con estarse enojando con esas campañas? No vamos a cambiar. Ya se demostró que somos perseverantes en el combate a la corrupción, no vamos a retroceder; para atrás ni para tomar impulso, ya que sean menos ridículos".Dejó claro que una cosa es la política y otra la salud pública porque se ha estado cayendo en mucha desinformación.En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, enumeró una serie de publicaciones en redes sociales con información falsa “que no es casual”, empezando por la propagación de rumores sobre que México está ocultando casos, miente o no se están reportando.También, dijo que se saturó el servicio de atención telefónica de la Secretaría de Salud derivado de la circulación de una supuesta nota de la Dirección General de Epidemiología que pedía a las personas llamar por teléfono para que personal de salud fuera a sus casas a diagnosticarlos.El funcionario defendió las acciones realizadas por el gobierno federal para detectar los casos de coronavirus y aseguró que las pruebas realizadas van acorde a las necesidades actuales del país frente al virus.Detalló que desde enero se tienen 9 mil 100 pruebas distribuidas en el laboratorio nacional, el Indre, mil 500 reservadas a nivel central, así como a los laboratorios estatales de todo el país, el laboratorio de la Ciudad de México y los seis laboratorios de apoyo, que están en institutos nacionales de salud, hospitales de especialidad, el ISSSTE y el Seguro Social.