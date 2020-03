Por coronavirus anuncia AMLO adelanto de 4 meses de pensión a adultos mayores

Escuchar Nota

"Se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores. Que en vez de un bimestre, les vamos a entregar dos, el equivalente a 4 meses. A partir de esta semana comenzamos. Los que tienen su cuenta en vez de recibir 2 mil 670 pesos, van a recibir el doble. Que administren bien."

SDP Noticias

El presidenteanunció un, como parte de las medidas implementadas para reducir el impacto del contagio comunitario deprevisto para finales del mes de marzo por el gobierno federal.En su conferencia mañanera, el titular del Poder Ejecutivo federal dijo que, pues dicho fenómeno no se originó en México sino obedece a una tendencia internacional como parte de los efectos de la pandemia.AMLO consideró que con laa la brevedad.En lo que compete a México, el mandatario federal reiteró que su administración continuará con el enfoque enBajo esa premisa, informó que esta misma semana comenzará a gestionarse la. Esto quiere decir que el próximo depósito no será de dos meses de apoyo, sino de cuatro.Los recursos entregados no son extraordinarios, sino un adelanto, por lo que el próximo bimestre no contará con los ingresos entregados en éste.