Por coronavirus, cada país toma previsiones de acuerdo a su realidad: López-Gatell

"A veces los números nos llevan a pensar es que cuando un país tiene casos ya hay en todo el país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,destacó que. Distintos países tienen al menos un casos; en 10 países existe transmisión comunitaria."Entiene transmisión comunitaria y la mitad de los casos en Madrid, en donde"Enestán en el escenario 2, pero no han tomado medidas restrictivas como la de España; cada país toma decisiones de acuerdo a su realidad."Enhay transmisión comunitaria pero más focalizada, han restringido viajes que no sean esenciales, y en los trabajo se está optando por hacer trabajo a distancia.Refirió que no se considera el cierre de aeropuertos, puertos y fronteras pues estas medidas no son recomendadas por las autoridades epidemiológicas internacionales,En, por ejemplo, existe “transmisión comunitaria” de coronavirus concentrados en. El número de casos confirmados en ese país representa un pequeño porcentaje comparado con el total de su población. Sin embargo, dijo queDe estos casos confirmados todos han sido casos leves, excepto uno que se mantuvo en observación avanzada y después de 4 días fue dado de alta. Se analiza una caso de un adulto mayor que se sigue examinando porque podría tener una enfermedad más avanzada".