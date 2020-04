Por coronavirus no habrá nuevos emojis en 2021

Escuchar Nota

Cabe señalar que la organización depende en buena parte de los esfuerzos de programadores voluntarios, es por ello que Davis continuó: “En las circunstancias actuales, hemos escuchado que nuestros colaboradores tienen muy llenas sus agendas y decidimos que era lo mejor para nuestros voluntarios y las organizaciones que dependen del estándar retrasar la fecha de lanzamiento”.



“Dado que se basan solo en combinaciones de caracteres existentes en el estándar Unicode, pueden implementarse en plazos distintos y no requieren una nueva versión de Unicode o la codificación de nuevos caracteres. Tal lanzamiento de Emoji 13.1 estaría a tiempo para su lanzamiento en teléfonos móviles en 2021”, aclaró.



, caritas, animales, banderas, símbolos, comida, la variedad es grandes y cada año crece más.es una organización sin fines de lucro que se encarga de supervisar los estándares de los populares emojis, mismo que anunció que este año no podrán cubrir con su calendario regular.El presidente del consorcio, Mark Davis, emitió un anuncio en el que expresó:Normalmente en los meses de marzo y septiembre aparece una actualización de emojis. El paquete de septiembre de este año logró quedar listo antes de la crisis, y todo indica que será el último hasta el 2022.Específicamente, el organismo determinó por ahora posponer seis meses el lanzamiento de nuevos emojis, es decir, que la versión 14.0 del Estándar Unicode no llegará entre marzo y septiembre de 2021 , como se tenía presupuestado.Sin embargo el Consorcio aclaró que esto no afectará los nuevos emojis incluidos en la versión 13.0, tanto para Android como para iOS, que fue anunciada el pasado 10 de marzo de 2020.Tomemos en cuenta que lleva tiempo a los desarrolladores poder incorporar los nuevos emojis en los teléfonos móviles. Para ser más específicos, los emojis que se finalizan en enero no llegan a las conversaciones, por ejemplo de WhatsApp, hasta el próximo septiembre.De esta manera los emojis que se anunciaron en la versión 13.0 en marzo de 2020 deberían llegar a los usuarios hasta el próximo otoño, entre ellos se incluirán la bandera transgénero, un ninja, una mujer con esmoquin, un hombre con velo, una cara sonriente con una lágrima y los dedos pellizcando.También informó que, con el retraso del lanzamiento de Unicode 14.0, la fecha límite para la presentación de nuevas propuestas para Emoji 14.0 también se pospuso hasta septiembre de 2020.El consorcio también informó que está considerando crear nuevos emojis mezclando algunos de los existentes con el fin de ampliar el catálogo antes.