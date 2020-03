Por coronavirus, posponen pago de servicios en CDMX

Escuchar Nota

Con el objetivo de prevenir la propagación de coronavirusen la, a partir de este lunes las autoridades cerrarán la atención presencial en ventanillas en toda la administración pública capitalina.A través de un acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial local, se declaran días inhábiles desde el 23 de marzo y hasta el viernes 19 de abril, si la situación sanitaria lo permite.Lo anterior implica la prórroga de pagos de impuestos y obligaciones fiscales, por lo que no habrpa recargos, además de la suspensión de términos y plazos en trámites.La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, señaló que todos los particulares tendrán más tiempo para cumplir con sus procedimientos, aunque aclaró que el gobierno no cierra, pues muchos trámites y pagos se pueden hacer vía internet y que lo importante es evitar el contacto de personas y cumplir con el programa de sana distancia.La funcionaria del gobierno capitalino confió en que el impacto sea mínimo, pues no se están condonando ni quitando pagos.La medida involucra a todas las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías, y entidades de la Administración Públicas.“Se declaran días inhábiles a partir del lunes y, en consecuencia, se suspenden todos los términos y plazos de actuaciones y diligencias en los procesos administrativos ante el Gobierno de la Ciudad, la realización de trámites en general y la atención al público en ventanilla, así como la atención y trámites de solicitudes de acceso a la información pública y datos personales”, apuntó.Se prevé que las actividades se reanuden el lunes 20 de abril.Luz Elena señaló que hay facilidades administrativas para el cumplimiento de obligaciones fiscales.Añadió que “e|n caso del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es, por publicación, el 31 de marzo del 2020, se otorga una ampliación para la obtención de esta condonación hasta el 30 de abril”.En tanto, todos los medios de pagos electrónicos seguirán habilitados, pues se cierran únicamente los pagos en ventanilla.Aclaró que “no estamos con esto paralizando la actividad económica, de ninguna manera. Los trámites en materia de desarrollo urbano, de construcción y del sector inmobiliario… es lo único que permanece abierto para atención al público”.