Por coronavirus sacrificarán a miles cerdos en Nueva Zelanda

Wellington.- Autoridades de agricultura reportaron hoy que, debido a que la industria porcina fue clasificada como no esencial, como parte de las actividades durante la emergencia por contagios de coronavirus, la industria porcina podría peligrar.



El ministro de agricultura, Damien O'Connor, indicó que, de no ser vendidos al por mayor, los cerdos a lo largo del archipiélago podrían ser sacrificados en millares, en tanto los comercios como carnicerías siguen cerrados por la emergencia nacional.



El presidente ejecutivo de NZ Pork, David Baines, dijo que la decisión probablemente resultaría en que el sector porcino no tenga lugar para albergar hasta cinco mil cerdos excedentes en las granjas por semana, lo que llevaría a un importante problema de escasez de este animal.



Comunicó que, tras demandas del sector, ahora a los carniceros se les permitiría procesar su carne, pero solo para el suministro al por mayor a supermercados u otros procesadores o minoristas que estaban abiertos bajo permiso.



O'Connor apuntó que a los carniceros todavía no se les permitiría abrir sus tiendas para clientes minoristas, porque autoridades sanitarias dictaminaron que la carne expuesta puede propagar también el patógeno.



No obstante, el grupo industrial NZ Pork, admitió que pese al nuevo acuerdo con el gobierno, este no es suficiente. Agregó que la industria, en algún momento, requeriría el sacrificio a gran escala de cerdos.