Por Covid-19, 146 hospitales privados atenderán a derechohabientes del ISSSTE

“El acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, consolida un único Sistema Nacional de Salud para ampliar la capacidad de respuesta de México ante el doble reto de atender la emergencia sanitaria por el coronavirus y garantizar el acceso a servicios sanitarios a la población con otros padecimientos que ameritan tratamiento”, dijo Ramírez Pineda en el comunicado.

Un total debrindarán atención gratuita a los derechohabientes del, que requieran atención médica por padecimientos diferentes al, informó Luis Antonio Ramírez Pineda, director general delEn un comunicado, el funcionario explicó que los hospitales privados atenderán a los pacientes del ISSSTE porcomo partos, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas, entre otros.Destacó que elatendido en los servicios privados, por lo que los pacientes no pagarán estudios ni tratamientos, conforme a lasExplicó que para acceder a los servicios, los derechohabientes deberán acudir primero a laque les corresponde, para ser valorados por los médicos tratantes.En caso de no ameritar una atención especializada y no contar temporalmente con lugares disponibles, el institutoEn el caso de, podrán consultar disponibilidad de servicios a través de, donde recibirán la orientación correspondiente.