Por COVID-19 han muerto 22 indígenas del programa Bienestar: IMSS

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en lo que va de la pandemia de COVID-19, sólo han fallecido 22 indígenas de entre los 12.3 millones de personas que atiende el programa IMSS – Bienestar.



La titular del programa, Gisela Lara, afirmó que a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, se han aplicado 95 por ciento de pruebas y se da seguimiento a los contactos de contagio.



Afirmó que en el caso de las comunidades indígenas en el IMSS “le hemos seguido los pies al coronavirus”.



Gisela Lara rechazó que “los indígenas no estén bien atendidos, no es cierto que los indígenas no tienen atención”.



Explicó que en el programa de IMSS Bienestar se han detectado 5 mil 013 casos sospechosos, se confirmaron mil 364 casos. De ellos 518 fueron hospitalizados y se presentaron 134 defunciones, de ellos 22 son indígenas y el resto en comunidades rurales o semi urbanas.