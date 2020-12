Por Covid-19, hospitalizan a presidente municipal de Hidalgo

Escuchar Nota

Tlaxcopan.- El presidente municipal de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez, fue hospitalizado a causa de los efectos que ha provocado a su salud el coronavirus Covid-19, informaron fuentes de este ayuntamiento.



Fue el pasado 11 de diciembre que el propio edil informó que era portador de la cepa viral, justo cuatro días antes de tomar protesta al cargo al que llegó tras alzarse con el triunfo en los comicios del 18 de octubre pasado, bajo las siglas del Partido verde Ecologista de México (PVEM).



Por esta situación, el edil tuvo que tomar protesta al cargo de presidente municipal de manera virtual.



De acuerdo con personal del municipio, el edil presentó complicaciones a la salud por lo que fue ingresado al Hospital de Respuesta Rápida Covid-19 de Actopan, donde se reporta como estable.



De manera interina, al frente de la administración municipal se encuentra el secretario general municipal, Armando Cuenca Monroy.



Antes que él, otros cuatro ediles de extracción priista también dieron positivo a la cepa viral, uno de ellos fallecido, caso que se registró el pasado 24 de octubre cuando se dio el deceso del presidente municipal electo de San Agustín Tlaxiaca, Felipe Hernández González.



Además de él, dieron positivo a la cepa viral los ediles electos -hoy constitucionales- Gastón Valdespino Ávila, de Epazoyucán; en Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, así como Sergio Baños Rubio, de Pachuca, y Jorge Márquez Alvarado, de Tulancingo



Otros ex candidatos que no ganaron las elecciones, dieron positivo a Covid-19 y fallecieron fueron el exsenador y excandidato a la presidencia municipal de Pachuca por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Isidro Pedraza Chávez, así como el ex candidato del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) a la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca, Tomás Alonso García Cerón.