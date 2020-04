Por Covid-19, IMSS pide a población no automedicarse

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a no recurrir a falsos remedios, no automedicarse y verificar la información en torno a Covid-19.



Advirtió que principalmente en las redes sociales circulan supuestos remedios contra el coronavirus, que lejos de ayudar, ocasionan daños a la salud.



Al respecto, Luis Durán Arenas, médico especialista del IMSS, señaló que es importante aclarar la información falsa que está llegando a la población en esta emergencia sanitaria.



Durán Arenas, indicó que aunque la cloroquina y la hidroxicloroquina han sido citados en un supuesto tratamiento para el COVID-19, debe resaltarse que productos para la limpieza de acuarios que contengan fosfato de cloroquina no son destinados al uso humano.



El fosfato de cloroquina puede ser usado para tratar el paludismo, es un veneno letal y peligroso, si no se usa correctamente bajo la supervisión de un médico.



El especialista del IMSS, señaló que el virus sí puede provocar faringitis y tos, y aunque las gárgaras con agua caliente pueden hacer sentir mejoría, no tienen efecto directo sobre el virus.



Otro argumento que se maneja entre la población es que los menores son inmunes al COVID-19, sin embargo, en China pudo observarse que los niños se infectan con la misma distribución que otros grupos de edad, aunque la evidencia señala que son asintomáticos, explicó.



Luis Durán Arenas resaltó que no existe evidencia científica de que se pueda fortalecer el sistema inmune con el consumo de camote combinado con algunos suplementos y vitaminas, o mediante la toma de plata coloidal.



Finalmente, el especialista del Seguro Social, refirió que para evitar contagios por coronavirus, lo mejor es respetar la sana distancia y aplicar las medidas preventivas de higiene: lavarse las manos las veces que sea necesario, usar gel antibacterial, toser y estornudar en el lado interior del codo y no tocarse la cara con las manos.