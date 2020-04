Por covid-19, multarán a vehículos con más de dos pasajeros en Chihuahua

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias por la llegada de la fase 3, la Policía Vial de Chihuahua arrancó este miércoles con el nuevo decreto mediante el cual se multará a aquellos conductores que viajen con más de dos adultos en sus vehículos.



La Comisión Estatal de Seguridad de la SSPE explicó que la multa consistirá entre cuatro a seis UMAS (Unidad de Medida y Actualización) para quienes violen la Ley.



Ante la nueva disposición, usuarios en redes sociales mostraron las primeras multas, bajo la causa 8-8 que señala "Otras No Contempladas".



Al respecto la dependencia señaló que dicha acción se realiza, en atención al Acuerdo 064/2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el que señala que como parte de las acciones de mitigación y contención de la epidemia SARS-CoV2, covid-19, se prohíbe la circulación de vehículos de servicio particular con más de dos personas adultas en su interior.



Esta misma medida de supervisión se llevará a cabo en los tramos carreteros de jurisdicción estatal, con la intervención de la Policía Estatal de Caminos (PEC), también perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad.



Declaran Fase 3 por covid-19 en Chihuahua



Luego de que autoridades de salud de Chihuahua señalaron que la entidad se mantenía en Fase 2 de contagios del nuevo coronavirus, esta tarde, el gobierno del estado declaró la Fase 3, por lo que pidió a la población a quedarse en casa y utilizar cubrebocas en caso de tener que realizar alguna actividad esencial en el exterior.



Tras el anuncio realizado por el subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatell, quien dio por iniciado la Fase 3 de la epidemia, el estado de Chihuahua respetará este llamado para reforzar las medidas preventivas y contener la transmisión del virus.



Algunas de las medidas para este escenario, consisten en la suspensión de eventos, suspensión de clases presenciales, suspensión de centros laborales con brotes activos, así como de actividades no esenciales.