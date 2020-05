Por Covid, ‘no hay tiempo’ de atender otras enfermedades

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Alicia, de 57 años, se prepara para salir de casa. Días atrás su hijo le compró un cubrebocas, lleva en la bolsa un gel sanitizante y se pone guantes de látex que consiguió en la farmacia cercana a su casa, lo último que desea es contagiarse del coronavirus, pero es imperativo que rompa el aislamiento social, no puede perder su cita con el médico en el Seguro Social.



Está temerosa desde que vio en las noticias que la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde consulta, se convertiría en clínica Covid, por lo que pensó en posponer su cita, pero si lo hace, tendrá que enfrentar a la burocracia para obtener una autorización y que le den el medicamento que usa para su padecimiento de hipertensión.





Sufren por el Covid, pese a no padecerlo



Temerosa a contagiarse del nuevo coronavirus, como muchos otros derechohabientes de la Clínica 1 del IMSS, convertida en clínica Covid, Alicia sabe que no puede dejar de asistir, pues no podría recibir sus medicamentos contra la hipertensión y sería todo un viacrucis burocrático por el que pasaría para poder acceder a ellos.



“Es que la tiene que firmar (la autorización) el director del hospital y si se me pasa un mes tengo que volver a ir con el doctor general para que me dé un pase con el especialista (cardiólogo), luego esperar la cita y que él me dé la orden del medicamento, y esperar otro mes a que lo autorice el director”, explica.



Es por eso que Alicia prefiere tomar todas las precauciones debidas para no contagiarse del virus que “está matando a los viejitos” -así describe al coronavirus- y prefiere salir de casa que perder su tratamiento. Aunque ella no está contagiada de Covid-19, también padece la pandemia.



Le pide a su hijo que la lleve a la clínica, pues no quiere usar el transporte público, que para ella es un foco de infección porque “los choferes no hacen caso” y atiborran los camiones de pasajeros, exponiéndolos a un contagio masivo.



Son las 6 y media de la tarde del 13 de mayo, la cita la tiene a las 7 en punto; le recomendaron estar 15 minutos antes, para anotarla en la lista de espera, así que sale de casa y se persigna.



Al llegar a la clínica entra por la puerta de la calle Pablo de Mejía. Ahí había un filtro sanitario que ya no está, solo un elemento de la Guardia Nacional vigila el acceso a la clínica. Ya no verifican la temperatura y tampoco sanitizan a los pacientes, en sí relajaron las medidas sanitarias.



Alicia ingresa y un enfermero le dice que tiene que subir al segundo piso, ahí son las consultas generales. Antes la atendían en la misma planta baja, pero su consultorio desapareció, remodelaron el piso y ahora es un cubículo con la leyenda “Sala Covid-19”.



El elevador no funciona, así que tiene que subir por la escalera. En el ascenso se topa con unos enfermeros cargando a una señora para subirla a consulta; otro trabajador del IMSS lleva la silla de ruedas.



Alicia se adelanta y llega al consultorio; no hay más pacientes, es la última citada del día, y pasa directamente, pero no está su doctor. La que tiene su historial médico ahora es una doctora, quien solo verifica su archivo en la computadora, sin examinar a Alicia; imprime la receta y la firma. Terminó la consulta, no hubo chequeo de la presión sanguínea ni siquiera una pregunta sobre su estado de salud, solo le dan la receta y le dicen que ya acabó.



La doctora dice que ahora están ocupados con los pacientes contagiados con el coronavirus, no hay tiempo para otras enfermedades, ellos son la prioridad, esa es la instrucción, por eso las consultas son rápidas.



Al llegar a la farmacia, Alicia tuvo otro disgusto: no tenían su medicamento, hay desabasto desde que comenzó la contingencia. Le dijeron que tendría que comprarlo, para lo cual tendría que invertir hasta 900 pesos en una caja de Telmisartán.



Mientras el mundo entero se centra en el coronavirus, se ha olvidado de los otros padecimientos, las salas de urgencias fueron vaciadas y solamente en una emergencia mayor se acepta a los pacientes.



Alicia buscaba no perder su cita para que le siguieran surtiendo el medicamento y terminó comprándolo. Dice que el IMSS ya se olvidó de los otros enfermos, de los que no tienen coronavirus, pero sí padecen hipertensión o diabetes. Ellos no son prioridad.