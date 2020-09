Por crear la pizza con kiwi, recibe amenazas de muerte y hasta su esposa le pidió el divorcio

Escuchar Nota

“Hice mi pizza de kiwi a principios de enero y el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Hay una pandemia mundial y me divorcié.



La pizza de kiwi no causó el coronavirus, a pesar de que me han acusado de ello, pero creo que la pizza de kiwi contribuyó a mi divorcio”, explicó a Unilad.

Cuando ade Skottorp, Suecia,la Navidad pasada, no tenía ni idea de qué hacer con ellos.Había demasiados para comerlos frescos, sin que, por supuesto, terminaran con un terrible dolor de estómago, por lo queSu amigo Bjørn, de Noruega, siempre hablaba de los extraños platos a base de plátano que le apetecía probar, y Stellan pensó que haría lo mismo, reemplazando los plátanos por kiwi. No tenía idea en este momento de cuán polémica resultaría ser esta idea.Desde el principio del año, Stellan empezó a probar y hacer experimentos en la cocina. Así llegó a hacerse viral con su extraña pizza con kiwi en línea . Muchos amantes de la comida expresaron estar en shock ante la propuesta, ya que causaba repulsión al ver el kiwi sobre el queso caliente.Una fotografía de la pizza se volvió viral e incluso provocó conversaciones tensas entre los usuarios.Stellan tenía la intención de que la foto de la pizza fuera una simple “broma” en Facebook, y se sorprendió cuandoEste platillo, aparte de una experiencia surrealista, tambiénSegún Stellan,. Aparentemente, las cosas no estaban bien entre ellos antes de la controversia del kiwi, pero luego fueron cuesta abajo incluso más.Además de este golpe significativo en su vida personal,Ha recibido aproximadamente 50 amenazas de muerte en total y cree que todas ellas fueronLa mayoría de los comentarios, según Stellan, sonAunque ha recibido muchos mensajes positivos en los meses transcurridos desde que se volvió viral, pesan más las palabras hirientes. Afortunadamente, Stellan no se ha tomado en serio este tipo de comentarios.