¿Por cuánto tiempo se otorga la visa americana de turista?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todos los mexicanos que quieran viajar a Estados Unidos necesitan una visa. Si su deseo es visitar destinos de diversión y descanso, deben tramitar la categoría B1/B2 en un consulado o embajada.



Es popularmente conocida como visa de turista, pero no sólo sirve para visitar lugares para la recreación. El Departamento de Estado emite la visa bajo dos categorías: B1 para negocios y B2 para turismo.



¿Por cuánto tiempo se otorga la visa y quién lo decide?



La visa de turista puede otorgarse con una vigencia de hasta 10 años. Un oficial consular es quien lo decide después de realizar la entrevista al solicitante.



El oficial determina el tiempo por el cual será vigente la visa, tras realizar preguntas relacionadas con el empleo, la familia, los planes de viaje y recursos económicos con los que se financiarán. Si no está convencido de algún rubro, puede concederla por menos tiempo.



Puedes saber por cuánto tiempo te concedieron una visa al final de la entrevista o al recogerla en tu servicio de paquetería. Las fechas están ubicadas en la parte inferior:



Date of issue indica la fecha en la que fue expedida. Por ejemplo: 09 Mar 2020.



Expires on señala el día, mes y año en que expirará y dejará de ser vigente. Por ejemplo: 05 Mar 2030.



Puedes renovar tu visa de turista hasta un año antes de que expire. No podrás entrar a Estados Unidos después de la fecha de expiración.



¡Ojo! Vigencia y tiempo de estancia son cosas diferentes



Toma en cuenta que la validez de una visa no determina el tiempo que puedes permanecer en Estados Unidos. Cada vez que ingreses a Estados Unidos, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determinará el tiempo que puedes permanecer en el país durante tu viaje.



¿De cuánto tiempo es la estancia con visa de turista?



El tiempo de estancia puede ser diferente para cada viajero porque está sujeto a la decisión del oficial de CBP, quien realiza una serie de preguntas sobre el viaje antes de permitir el paso del turista a Estados Unidos.



Sin embargo, la mayoría de las veces conceden una estancia de hasta 6 meses por cada entrada a Estados Unidos.



Es importante que, durante la breve entrevista con CBP, demuestres que tienes intenciones de viajar sólo temporalmente a Estados Unidos y que no tienes intenciones de quedarte para residir. Puedes mostrar los boletos de tu viaje de regreso o entradas compradas previamente para atracciones para que vean que viajas por turismo.



Si te conceden una estancia de hasta 6 meses, puedes disfrutar de Estados Unidos todo ese tiempo.



La Forma I-94 marca el día de ingreso al país y la fecha límite en que el visitante debe de salir del país. Deben tramitarlo las personas que viajarán por tierra a más de 40 kilómetros lejos de la frontera o que permanecerán en Estados Unidos por más de 30 días.



Los viajeros que llegan al país en embarcaciones o vuelos comerciales realizan el registro de manera automática por parte de la empresa que los transporta.



El Permiso I-94 ayuda al gobierno estadounidense a mantener un registro sobre las entradas y salidas del país, ya sea por viajes turísticos, de negocios, de estancia educativa o por trabajo. Por eso es importante que no lo pierdas.