Por denuncia pública, agreden a víctima de ataque con ácido

María del Carmen Sánchez, mujer víctima de un ataque con ácido, fue agredida a golpes este fin de semana tras denunciar públicamente a su ex pareja.Aseguró que sus agresores le dijeron que fue por "andar de revoltosa" en la televisión."Los hombres siguen creyendo que alzar la voz es ser revoltosa, me decían que me lo merecía, me insultaron, me dijeron que me pasó por puta. Que qué buscaba en la televisión si había sido mujer fácil", declaró con Azucena Uresti para Milenio Televisión.María del Carmen narró que fue golpeada por tres hombres, familiares políticos de su hermana, por lo que interpuso una denuncia por lesiones dolosas en Ixtapaluca, Estado de México. Sin embargo, ella teme por su vida, ya que suman dos amenazas de muerte las que tiene."Fueron tres hombres, las agresiones fueron dolidas en su momento porque no saben la vida que yo llevé con mi ex pareja. Nadie tiene derecho de juzgar mi vida. Son tres hombres que se sienten ofendidos de que haya mujeres que alcen la voz. Son familiares política de mi hermana, me preocupa y cualquier persona puede acercarse a agredirme", relató.María del Carmen dijo que personal de la Fiscalía de Género dijo que la denuncia por la segunda agresión se agregará a la denuncia que había hecho por el ataque con ácido."Que no quede en palabras, sino que sean hechos reales, sigo pidiendo justicia, no quiero que me vean como un numero, tengo voz y rostro. Temo por mi vida, he estado amenazado dos veces, ésta fue una amenaza machista", concluyó.