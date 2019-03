Por deuda a UABC dejarían fuera a 11 mil alumnos

Un adeudo de mil millones de pesos que tiene el gobierno estatal con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) podría ocasionar que 11 mil alumnos no puedan entrar a esta casa de estudios a iniciar su carrera.Por la falta de recursos, la institución educativa analiza cancelar la convocatoria de ingreso para el ciclo escolar 2019-2020; de hecho, el concurso de selección estaba programado para iniciar el 4 de marzo, pero se canceló.El rector de la UABC, Daniel Valdez Delgadillo, explicó a La Razón que, sin presupuesto, es imposible atender a los alumnos, por lo cual si este viernes no hay acuerdo sobre los recursos, difícilmente lanzarán la convocatoria.Al respecto, el vocero del gobierno de Baja California, Raúl Reynoso, aseveró que ayer se realizó un depósito por 56 millones de pesos y el próximo jueves se pagarán otros 108 millones.“Eso le va a permitir a la universidad lanzar la convocatoria, ésa es la mayor preocupación que tenemos, que no haya convocatoria”, dijo.Añadió que ya tuvieron pláticas con el rector para que no maneje el amago de cancelar las inscripciones como medida de presión por los recursos.“Estamos asegurándole al rector, pero claro, toma sus providencias porque nos dice: ‘tráigame depositados los recursos y yo lanzo la convocatoria’. Estamos comprometidos a cumplir y, de esa manera, poder resolver el máximo pendiente que tiene el gobernador”, dijo.Apuntó que el problema financiero se dio por un rezago y recorte que aplicó la pasada administración federal a los apoyos extraordinarios que recibe Baja California.“Este conflicto financiero con la universidad se deriva del incumplimiento del Gobierno federal anterior, que no le hizo llegar a Baja California los apoyos extraordinarios que anualmente recibe. Para el 2018 eran alrededor de 4 mil 250 millones de pesos, porque Baja California invierte el 57 por ciento de su presupuesto a la educación”, precisó.