Por enfermedad de Kawasaki mueren 3 niños en NY; ¿cuál es su relación con COVID-19?

Escuchar Nota

What to know about Kawasaki disease and COVID-19 in kids https://t.co/KtpluHnOCz — TIME (@TIME) May 6, 2020

“La mayoría de los niños con COVID-19 son asintomáticos o presentan sólo síntomas leves. Sin embargo, en los pasados dos meses, primero en Europa y más recientemente en Estados Unidos, un número bajo de niños ha desarrollado un síndrome inflamatorio más serio con COVID-19, en muchas ocasiones haciendo que sean hospitalizados y ocasionalmente que requieran cuidados intensivos“.







At least 73 children in New York have been diagnosed with symptoms similar to Kawasaki disease — a rare inflammatory condition in children — and toxic shock syndrome. Most of them are toddlers and elementary-age children.https://t.co/Gvj3pVAUIJ — PBS NewsHour (@NewsHour) May 9, 2020

This new disease in children appears linked to COVID-19. Its symptoms are very similar to Kawasaki Disease, which is what my son had as a toddler. It inflamed all his organs and may have caused permanent heart damage. Please take this seriously.https://t.co/pdzNVzmW77 — Amanda Jetté Knox (@MavenOfMayhem) May 7, 2020

un padecimiento que podría estar relacionado con la enfermedad COVID-19.El gobernador del estado, Andrew Cuomo, informó este sábado 9 de mayo queEntre los síntomas de la enfermedad están fiebre persistente, fallas de uno o varios órganos del cuerpo e inflamaciones.En estos casos, los expertos creen que la enfermedad de Kawasaki puede estar relacionada con la COVID-19, sin embargo no ha sido comprobado de forma científica.Otras naciones como Reino Unido también se han visto afectadas por la enfermedad, y es que aunque los infantes no figuran entre los grupos más afectados por el nuevo coronavirus, la comunidad médica en aquel país sí ha experimentado casos del “síndrome inflamatorio pediátrico” en algunos de ellos.La American Heart Association (AHA) ya advirtió a la comunidad médica mundial sobre este nuevo padecimiento entre los niños:Los niños afectados con el nuevo coronavirus han presentado síntomas similares a los de otras condiciones inflamatorias pediátricas, en especial, la enfermedad de Kawasaki, analizan.Por ahora, los médicos investigan cuál es la relación entre la enfermedad de Kawasaki y la COVID-19, pues además de los síntomas ya mencionados,El New York Times, por su parte, retomó las declaraciones del médico Steven Kernie, jefe de cuidado crítico pediátrico del Morgan Stanley Children’s Hospital.El especialista cree que, aunque los síntomas de la COVID-19 son similares a los de la enfermedad de Kawasaki, la primera parece afectar al corazón de manera diferente.El Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos inició ya una investigación que involucra a niños afectados por este nuevo coronavirus en la nación.Con este estudio se quiere determinar qué porcentaje de niños enfermos desarrollaron síntomas de la enfermedad.Asimismo, esta investigación en curso podría ayudar a los médicos a saber si el desarrollo de este nuevo síndrome pediátrico es una secuela del virus.Información de Radio Fórmula