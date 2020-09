Por error, lo detienen y pierde su trabajo

Escuchar Nota

Gómez Palacio, Durango.- En Gómez Palacio, un hombre fue detenido ya que fue confundido con otra persona que tenía una orden de aprehensión, lo que originó que perdiera su trabajo.



El aseguramiento lo hicieron elementos de la Policía Municipal el pasado domingo, cuando Daniel N.N. de aproximadamente 40 años de edad, se quedó "tirado" en un vehículo en el cual prestaba el servicio de taxi.



Según la información proporcionada en la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, los agentes observaron que el taxista estaba varado cerca del bulevar Nogales y Periférico Ejército Mexicano, en la colonia Boque Real y al acercarse el conductor les manifestó que la unidad presentaba una falla mecánica, no obstante procedieron a la revisión del vehículo para asegurarse que no contara con reporte de robo y lo mismo hicieron con el conductor para checar sus antecedentes.



Al "subir" los datos a la Plataforma México, les arrojó que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente, por lo que se puso a disposición de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado, Región Laguna.



De acuerdo al relato de la familia de Daniel, él siempre manifestó su inocencia y luego de permanecer por algunas horas detenido logró demostrar que se trataba de un homónimo y según le informaron la orden de aprehensión fue girada en la Ciudad de México.



La confusión provocó que su fuente de ingreso para el sustento de su familia, le fuera cancelada, ya que el propietario del taxi decidió ya no rentarle la unidad por los antecedentes penales, que presuntamente tenía.



Incluso la detención de Daniel fue "boletinada" en la página oficial de las autoridades de seguridad, por lo que sus familiares acudieron para solicitar para que "bajaran" la publicación, ya que se le afectaba considerablemente.



Los familiares manifestaron que ahora busca que se aclare la situación y que las autoridades competentes, incluso la misma Dirección de Seguridad Pública les facilite un documento donde se ratifique su situación, ya que al tener exactamente el mismo nombre del hombre que es buscado por la justicia podrían volver a detenerlo.



Con información de El Siglo de Torreón.