Por esta razón se decidió continuar el ciclo escolar en línea en Coahuila

En Coahuila se ha decidido terminar el ciclo escolar en línea, pues para regresar a las aulas con las medidas sanitarias pertinentes se requeriría tener a ocho alumnos por salón, y no hay suficientes salones para respetar la distancia.Para juntar ocho personas en el salón necesitaríamos 25 metros cuadrados útiles. Y si se quiere llegar al límite permitido de diez personas, harían falta unos 31,5 metros cuadrados libres, una superficie improbable si tenemos en cuenta el tamaño promedio de los salones.Ante la disyuntiva de no poder garantizar la salud y seguridad de los estudiantes, la opción es seguir tomando clases en línea.En Coahuila el sistema lo conforman 1 millón 053 mil estudiantes de todos los niveles educativos, y el 15% no tiene conectividad, es decir, 157 mil 950 alumnos a quienes se les proporciona apoyo de materiales educativos impreso.Ilustraciones: ABC.ES