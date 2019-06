Por falta de depósito de Conade, mexicanas serían echadas de hotel

La selección mexicana femenil de hockey sobre pasto se encuentra en Hiroshima, Japón, buscando el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y complementando su preparación para representarnos en los Juegos Panamericanos de Lima; sin embargo, en las últimas horas su participación en este torneo podría verse interrumpida por el riesgo de quedarse sin hotel.Fuentes cercanas al representativo tricolor informaron a La Afición que desde el pasado viernes la Conade debió realizarles un depósito por 300 mil pesos para el hospedaje del equipo, el cual no ha llegado y, de no liquidar a más tardar mañana, podrían ser echadas del inmueble.“Conade quedó de depositarle unos fondos el día viernes, no han hecho el depósito y mañana les dieron como ultimátum para estar en el hotel, entonces si no reciben ese dinero pues las iban a sacar mañana”.La delegación -medallista en los últimos centroamericanos- compuesta por 22 personas, divididas en 18 deportistas, tres miembros del cuerpo técnico y un cámara, ha costeado sus propios alimentos, para lo cual “desde antes de irse, ellas estuvieron en una rifa, boteando para juntar dinero para la alimentación”.“Es penoso porque es la primera vez que pasa esto y las chicas deberían estar preocupadas por jugar y por estar allá, porque es un nivel muy difícil, y no porque mañana quien sabe cuál sea el destino de la selección”, dijo la fuente consultada.El equipo tendrá partido a las 4:00 horas (tiempo del centro México) y si para ese entonces no se ha recibido el depósito correspondiente, ya estarán fuera del hotel de concentración.Con información de Milenio